Paolo Guerrero fue convocado por el DT de Internacional para el partido contra Palmeiras | Fuente: Internacional

Internacional vs. Palmeiras jugarán este miércoles en partido de ida por los cuartos de final de la Copa Brasil 2019. La cita es a las 7:30 p.m. (hora peruana) en el estadio Allianz Parque, en Sao Paulo.

Después de su participación en la Copa América 2019 con la Selección Peruana, Paolo Guerrero no tuvo vacaciones. Al toque se incorporó a los entrenamientos de su club, el Internacional que tiene que afrontar no solo la Copa Brasil, sino también el Brasileirao.

El delantero peruano, que ha sido elegido en el once ideal del torneo continental, ha sido convocado por el técnico Odair Hellmann. Incluso viajó a Sao Paulo. Aún no se sabe si estará desde el arranque o no.

Inter y Palmeiras volverán a enfrentarse el próximo jueves 17 de julio en el Beira-Rio, por el partido de vuelta de la Copa Brasil.