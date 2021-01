Julio César Uribe: "Felicito a Pedro Aquino por llegar a un club histórico de México" | Fuente: EFE

Sin duda uno de los fichajes que más sonó en los últimos días fue el de Pedro Aquino al Club América de México. El volante peruano, campeón vigente de la Liga MX con León, se convirtió en el refuerzo de las 'águilas' para el torneo Guard1anes 2021.

Por su parte, Julio César Uribe, entrenador y ex futbolista peruano con pasado en el mismo club mexicano, llenó de elogios al volante de la Selección Peruana por este cambio de camiseta en su carrera.

"Felicito a Pedro por el gran salto de calidad en su carrera. Llega a un club que si no es el más histórico de México, es uno de ellos. En su momento, cuando tuve el privilegio de defender sus colores, mi trabajo fue productivo hasta cuando renuncié por un tema de unidad e igualdad con mis compañeros. Hoy Aquino, en otros tiempos, se tiene que dedicar a jugar fútbol", indicó Uribe en diálogo con Radio Ovación.

Por otro lado, también fue consultado sobre la posibilidad de dirigir a Alianza Lima en la Liga 2: "No podría responder algo subjetivo. Mi nivel competitivo no me lo pueden quitar, mi decencia tampoco ni la personalidad. Mis equipos siempre han jugado bien al fútbol y han sido propositivos con cracks o sin ello".