Lionel Messi

El brasileño Rivaldo, excrack de Barcelona, cree que el equipo dirigido por Quique Setién perdió el liderato de LaLiga Santander debido a su bajo rendimiento y no por los supuestos favores del VAR al Real Madrid.



"En mi opinión, el problema del Barcelona no es el VAR o las decisiones arbitrales. El problema fundamental es la baja calidad de su fútbol. Necesitan mejorar para volver a su estilo y enamorar a todo el mundo. Es normal que a veces te molesten las decisiones del VAR, pero siempre he dicho que no creo que en los arbitrajes haya premeditación a favor del Real Madrid o del FC Barcelona", declaró el embajador de Betfair.

El ganador del Balón de Oro de 1999 tiene claro que las declaraciones del presidente azulgrana Josep María Bartomeu son solo "una distracción".

"Las declaraciones de Bartomeu tienen diferentes objetivos, pero fundamentalmente pretendía desviar la atención mediática del momento convulso que vive el equipo. Acompañar a los jugadores en sus críticas puede perseguir quitarles algo de presión en este momento tan tenso para el vestuario. Aunque estén luchando por LaLiga, es evidente que atraviesan un mal momento, así que empiezas a señalar cosas como el VAR para justificarte ante la prensa y los aficionados y así alegar que no es tu culpa, la de los jugadores o la del entrenador", insistió.

Rivaldo, además, quiso dejar en claro que Real Madrid no está en la cima de la LaLiga solo por ayuda de la tecnología. "El Barcelona era líder de LaLiga antes del parón y ahora el que está por delante es el Real Madrid. No puedes decir que el VAR es el responsable de todo esto, especialmente cuando ves cómo juega el Barcelona", culminó.