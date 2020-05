Vélez Sarsfield aplicará rebaja salarial a su plantel. | Fuente: AFP

Desde que se dio la propagación del coronavirus y se paralizó el fútbol, muchos clubes alrededor del mundo decidieron menguar sus problemas económicos a través de la reducción salarial a sus planteles. Esta vez Vélez Sarsfield se suma a lista.

Según lo dio a conocer el presidente del equipo argentino, Sergio Rapisarda, este viernes se organizó una reunión virtual con los jugadores y se llegó a la consenso de la rebaja de sueldo.

Sin embargo, si bien se confirmó que se aplicará esta medida, lo que aún queda por definir es cuál será el porcentaje de reducción salarial.

En tanto a la planilla que también confirma el peruano Luis Abram, el presidente del club agregó: "Ellos ya cobraron el mes de marzo y ahora, antes de la paga de abril vamos a tener otra charla sobre el porcentaje. Siempre tuvimos buen ida y vuelta con ellos y no veo escollo", agregó en diálogo con Closs Continental.

Incluso, sostuvo que hay muy buena predisposición de parte del equipo: "Algún jugador me dijo 'a mí no me tenés que pagar nada', es otro el espíritu y bienvenido sea", indicó Rapisarda.