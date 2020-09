Luis Advíncula con Perú. | Fuente: AFP

Luis Advíncula, que iniciará su tercera temporada en Rayo Vallecano, dio detalles de cómo llegó su fichaje por el club español, pese que después del Mundial de Rusia 2018 tuvo ofertas de equipos de Inglaterra, Turquía, Brasil y del Girona de España.

"Después del Mundial llegaron ofertas, pero la que más me sedujo fue la del Rayo porque siempre quise venir a la Liga española. Tuve propuestas de Turquía, de Brasil, del Girona español, de la segunda de Inglaterra y también se habló del Atlético de Madrid, pero de eso nunca hubo nada, fue puro humo", declaró en entrevista a EFE. que considera a Advíncula como el "dueño del lateral derecho" del Rayo.



Sobre su incorporación al Rayo, sostuvo: "Me trataron muy bien. Me adapté bien al club y a Madrid. Eso hizo que me quedase aquí. Estoy muy contento".

EFE destacó que en sus primeros años con Rayo Vallecano, Advíncula ha enfrentado a algunos de los mejores delanteros del mundo como el argentino Lionel Messi de Barcelona.

"En sus dos campañas en la Liga española se ha enfrentado a algunos de los mejores atacantes del mundo como los franceses Antoine Griezman y Karin Benzema, el argentino Leo Messi y los uruguayos Luis Suárez y Cristian Stuani", señaló la publicación.