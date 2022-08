Marcos López firmó contrato con el Feyenoord hasta el 2026 | Fuente: Feyenoord

Debut en San Martín, paso a Sporting Cristal y título, salto al exterior en la MLS y, después de una paciente espera, es el turno de Europa. Marcos López tendrá como nuevo reto en su carrera ser parte del Feyenoord, uno de los elencos más tradicionales de los Países Bajos.

A sus 22 años y con poco más de seis temporadas de competir a nivel profesional, el lateral de la Selección Peruana da un gran paso en su carrera, abriéndose camino en el fútbol europeo al ser traspasado por el San Jose Earthquakes.

“Fue una decisión de poder representar a Feyenoord, sé la magnitud que conlleva vestir esta camiseta, lo que representa en Países Bajos. Contento porque hay compañeros sudamericanos, me van a ayudar en mi adaptación”, dijo Marcos López en entrevista con los medios oficiales del club.

“Feyenoord es uno de los mejores equipos de Países Bajos, es un paso importante para mi carrera. Además, el club juega torneos internacionales, lo que uno aspira como futbolista sudamericano y porque siempre fue mi sueño jugar en Europa. Estoy preparado para demostrar el nivel que tengo”, expresó el defensa que firmó contrato por cuatro temporadas.

Marcos López contó cómo se enteró del interés de Feyenoord

Marcos López tenía cuatro años en la MLS siendo parte del San Jose Earthquakes. Con solo unos meses más de contrato, fue vendido al Feyenoord, cuando ya estaba consolidado en el elenco norteamericano.

“Pienso que estoy para grandes cosas y voy a entregarlo todo. Cuando me enteré de la noticia un poco más y lloraba, pero estoy muy feliz. Me tomó en mi casa, había llegado de entrenar, fue un momento increíble. Hasta que no se concretó todo el traspaso no pude dormir. Es un orgullo estar aquí”, apuntó el lateral izquierdo.

Marcos López se describió como “un futbolista rápido” y de “buena técnica”. “Soy un jugador que deja todo dentro del campo, que da el 100% por la camiseta que representa. En Sporting Cristal estuve jugando de extremo, participé en goles y asistencias. Me gusta llegar mucho al ataque y defensivamente mejoré mucho”.

La MLS, el puente de crecimiento de Marcos López

Marcos López destacó en la campaña 2018 de Sporting Cristal, siendo pieza clave en aquel título nacional. Emigró al año siguiente a los Estados Unidos, donde considera evolucionó en todas sus condiciones.

“La MLS ha ido creciendo. Fue un paso importante ir de Perú a Estados Unidos, sabía que mi fútbol y condición física iba mejorar. Aquí hay jugadores con roce internacional, de mucho oficio. Será importante para mí y mi desarrollo. Noto un peldaño más arriba la Eredivisie que la MLS, por eso tomé la decisión de venir aquí. Europa es otro nivel”, manifestó.

Feyenoord quedó en el tercer lugar de la última campaña de la Eredivisie y se clasificó para la fase de grupos de la Europa League. A nivel internacional, el cuadro de Rotterdam fue finalista de la última Conference League.

“Quiero consolidarme en el equipo, ser importante. Ganar títulos, lo que este club siempre desea. Estar en los torneos internacionales. La prioridad es la Champions, hay que pelear por eso”, remarcó el peruano.

“Estoy en forma, solo tengo que esperar la visa de trabajo, pero estoy preparado. Vengo entrenando todos los días, así que cuando me toque volver estaré a disposición del comando técnico”, concluyó Marcos López.





