DATO En la MLS juegan siete peruanos: Pedro Gallese (Orlando City), Alexander Callens (Nueva York City), Yordy Reyna (Vancouver Whitecaps), Edison Flores ( DC United), Raúl Ruidíaz (Seattle Sounders), Marlos López (San José Earthquakes), Andy Polo (Portland Timbers)



Pese a la amenaza del coronavirus, que forzó la retirada de FC Dallas por 10 casos positivos y la posible abandono de otro Nashville SC (5 casos), la liga de fútbol norteamericana reanudará la competición este miércoles con el torneo MLS is Back en la sede "burbuja" de Disney World (Orlando).

Sin saber cuándo podría reanudar la campaña en sus estadios, la MLS optó - al igual que la NBA - por minimizar los riesgos de contagio concentrando a sus 26 equipos en una misma sede, el complejo deportivo de Disney World, para disputar a puerta cerrada este torneo de cinco semanas con formato similar al de la Copa del Mundo.

Ante la posible ausencia de espectadores por el resto de la temporada, que podrían suponer unas pérdidas económicas de hasta mil millones de dólares, la MLS apostó fuerte por crear una "burbuja" lo más segura posible en Disney World, donde está practicando cada día cientos de pruebas de coronavirus a jugadores y empleados.

Abre el telón

El duelo entre el Orlando City de Pedro Gallese y el Inter Miami, copropiedad de David Beckham abrirá este miércoles la competición. Los partidos de la fase de grupos contarán para la temporada regular 2020, que la MLS espera reanudar después de Orlando con un calendario reducido.

Los octavos de final arrancarán el 25 de julio y la final será el 11 de agosto, con el ganador obteniendo un boleto para la Liga de Campeones de Concacaf 2021.

En el césped, el Seattle Sounders, actual campeón de la MLS, tratará de mantener su dominio frente a aspirantes como Toronto FC, Atlanta United y Los Angeles Galaxy.

Programación de los partidos de los peruanos

Miércoles, 8 de julio



7:00 p.m. Orlando City (Pedro Gallese) vs Inter Miami





Jueves, 9 de julio

8:00 a.m. New York City (Alexander Callens) vs Philadelphia Union



Cancelado: FC Dallas vs Vancouver Whitecaps (Yordy Reyna) El duelo fue cancelado debido a que FC Dallas fue retirado del torneo por 10 casos positivos de COVID-19





Viernes, 10 de julio

8:00 p.m. Seattle Sounders (Raúl Ruidíaz) vs SJ Earthquakes (Marcos López)



Domingo, 12 de julio

8:00 a.m. Toronto vs DC United (Edison Flores)

Lunes, 13 de julio

9:30 p.m. LA Galaxy vs Portland Timbers (Andy Polo)





Los canales encargados de la transmisión son ESPN2 (Latinoamérica), TSN, TVA Sports (Estados Unidos)

Martes, 14 de julio

9:30 p.m. Orlando City (Pedro Gallese) vs. New York City (Alexander Callens)



Miércoles, 15 de julio

9:30 p.m. Vancouver Whitecaps (Yordy Reyna) vs. San José Earthquakes (Marco López)

Jueves, 16 de julio

7:00 p.m. DC United (Edison Flores) vs. New England Revolution

Sábado, 18 de julio

7:00 p.m. Portland Timbers (Andy Polo) vs. Houston Dynamo

Domingo, 19 de julio

7:00 p.m. New York vs. Chicago Fire

Lunes, 20 de julio

8:00 a.m. Orlando City vs. Nashville SC

9:30 p.m. Seattle Sounders vs. Vancouver Whitecaps

Martes, 21 de julio

9:30 p.m. Montreal Impact vs. DC United



Jueves, 23 de julio

9:30 p.m. Los Ángeles FC vs. Portland Timbers