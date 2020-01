Paolo Guerrero podría dejar Inter de Porto Alegre para incorporarse a Boca Juniors. | Fuente: AFP

La posible contratación de Paolo Guerrero a Boca Juniors sigue siendo uno de los principales temas de conversación en los medios argentinos. Si bien en tierras brasileñas se indica que su pase al elenco 'xeneize' se cayó, todavía hay una esperanza de que su llegada al club se concrete más aún con la reciente lesión de Ramón Ábila.

En ese sentido, Reinaldo Merlo se refirió a Paolo Guerrero y aseguró que tendrá muchas complicaciones para adaptarse a la Superliga Argentina. "Le va a costar en el fútbol argentino. Acá el defensor te presiona mucho, marca bien y no da ventajas. Es guapo, pero igual creo que le va a costar. Además, no lo puedo comparar con Daniele de Rossi porque no jugó quince partidos seguidos", dijo en 'TyC Sports'.

En la misma mesa que Reinaldo Merlo, se encontraba nada menos que uno de los entrenadores más reconocidos en la historia de Boca Juniors: Alfio Basile. El 'Coco' también creyó lo mismo que 'Mostaza' sobre Paolo Guerrero y dudó que en Inter de Porto Alegre lo dejen ir. "Él me gustá, pero no sé acá. A uno le pasan los años, casi se cae del mapa a los 36. Además, el 'Chacho' no lo va a querer dar", sentenció.