Racing Club venció con lo justo de local en el 'Cilindro' de Avellaneda por 1-0 a Sarmiento de Junín con gol del paraguayo Matías Rojas en un partido que tuvo al peruano Paolo Guerrero como titular por primera vez en la temporada.



Tras el partido, Guerrero habló con la prensa sobre su rendimiento ante Sarmiento. En ese duelo jugó hasta los 67 minutos cuando el entrenador Fernando Gago decidió su salida.

“Él sabe, él sabe. Fernando Gago sabía que me moría por hacer un gol; pero bueno, lo más importante es que ganamos el partido. Cuando Racing Club gana todos estamos felices”, declaró el atacante nacional a los medios argentinos tras ser titular por primera vez.

El exdelantero de Flamengo y Hamburgo, entre otros, señaló que tuvo que bajar de peso por pedido del cuerpo técnico de Racing. “Estoy en el peso que me han pedido (85 kilos), mi peso de toda mi vida siempre fue 86 kilos y siempre me sentí bien, fuerte, ágil y vine aquí y me dijeron que querían que pese 85. Me siento bien y toca seguir trabajando”, agregó.

¿Cuándo volverá a jugar?

Racing volverá a las canchas el viernes 17 de marzo cuando visite a Unión por la fecha 8 de la Superliga Argentina. La cita empezará a partir de las 7 de la noche (hora peruana). ¿Paolo volverá a ser titular?

Guerrero se enojó con defensa rival en Racing vs Sarmiento

Paolo Guerrero dejó su presencia en el primer tiempo en el choque entre Racing Club ante Sarmiento por la fecha 7 de la Liga Profesional Argentina. A los 13 minutos, Guerrero fue en búsqueda del balón y chocó con Juan Manuel Insaurralde. Esta acción no le gustó nada al atacante peruano de 39 años que le recriminó al defensa de Sarmiento.

De acuerdo a las imágenes de ESPN, Guerrero se enojó debido que Insaurralde le habría golpeado en la acción. Tuvo que intervenir el árbitro del compromiso para calmar las aguas entre ambos futbolistas.

Paolo Guerrero, que se recuperó de una seria lesión en la rodilla, ya cuenta con más participaciones en Racing de Fernando Gago.





