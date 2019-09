Paolo Guerrero | Fuente: Captura Globo

El dolor no pasa. Durante el partido entre Inter de Porto Alegre y Flamengo, Paolo Guerrero sufrió un corte en la ceja derecha, que lo dejó sangrando. El delantero pensó que el árbitro iba sancionar al rival que cometió la dura falta, pero no. Esto generó molestia en el peruano y no se midió a la hora de reclamar al juez, que le mostró la roja a los 44 del primer tiempo.

Al finalizar el duelo entre Inter de Porto Alegre y Flamengo, Paolo Guerrero publicó una foto en su cuenta de Instagram para mostrar cómo quedó su ceja tras la dura entrada del del defensa del 'Mengao' Rodrigo Caio.

En la imagen que acompaña la nota se puede apreciar que tiene un impresionante corte en la ceja derecha, que será suturada en las próximas horas.





Debido a la expulsión, Paolo Guerrero sería liberado por Internacional para que se una a la Selección Peruana siempre y cuando Ricardo Gareca confirme su llamado este viernes para los amistosos ante Uruguay.