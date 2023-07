Paolo Guerrero: ¿en qué ligas podría recalar tras su salida de Racing?

Paolo Guerrero fue noticia en la semana tras anunciarse su salida de Racing. De acuerdo con diversos medios argentinos, el atacante peruano decidió abandonar el equipo de Avellaneda, debido a los pocos minutos que estaba teniendo. Es más, el propio presidente del club, Víctor Blanco, confirmó —entre líneas— que el futbolista de 39 años no estaba contento en la institución. “La verdad que (Paolo) Guerrero es querido aquí por todos. Lo que sucede es que fue totalmente imposible retenerlo y una persona no puede estar acá si no es feliz”, indicó el mandamás del cuadro argentino.

Abierto el libro de pases, muchos especulan acerca del futuro del Depredador. De hecho, se han hablado de clubes importantes del continente: Emelec, Peñarol y Alianza Lima. ¿Qué tan cierto son estas opciones? ¿Puede llegar a otros clubes o ligas?

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

Los rumores alrededor de Paolo Guerrero

Ni bien se supo que Paolo Guerrero dejó Racing, sonó la posibilidad de Emelec de Ecuador. Sin embargo, en menos de un día, la información se negó por completo. “Otra noticia que confirmó la dirigencia de Emelec es el desinterés con fichar al delantero peruano Paolo Guerrero, quien terminó su vínculo con Racing de Avellaneda. La edad, 39 años, y el costo de su negociación serían los puntos en contra”, indicó ESPN de Ecuador.

Luego, por obvias razones, se habló de Alianza Lima. Y más cuando Jefferson Farfán publicó en sus redes sociales el deseo de ver a delantero en el cuadro íntimo. Pero, ¿es sostenible su llegada? El atacante y la dirigencia blanquiazul ya han tenido conversaciones en el pasado, y no habría ningún problema —a priori— de que estas se vuelvan a reiniciar. Sin embargo, deberán ser rápidas, porque el mercado de pases de la Liga 1 culmina el 13 de julio.

Y en las últimas horas se ha venido hablando de Peñarol. De acuerdo con el periodista Michael Rincón, el equipo uruguayo tiene en agenda al peruano y al argentino Lucas Pratto. "Peñarol está llevando negociaciones con Lucas Pratto y Paolo Guerrero (que acaba de rescindir contrato con Racing). El Carbonero quiere a ambos jugadores para sumar experiencia a la plantilla", indicó el comunicador. Sin embargo, no se tienen más noticias del posible interés.





Paolo Guerrero 🇵🇪 se desvinculó de Racing de común acuerdo con el club. En el día de mañana se firmará la correspondiente rescisión contractual ✍🏻



Te agradecemos por tu calidad humana y profesional y tu compromiso permanente al servicio del equipo 🫶🏻



¡Te deseamos éxitos,… pic.twitter.com/CgAoGXOAql — Racing Club (@RacingClub) July 6, 2023

¿En qué ligas podría recalar Paolo Guerrero?

Son muy pocas la ligas en las que Paolo Guerrero podría continuar su carrera, más que nada por su edad. La Liga 1, por ejemplo, cerrará su mercado de transferencia el próximo 13 de julio.

En otras ligas del continente, el cierre del libro de pases son los siguientes:

Colombia: 4 de agosto

Paraguay: 28 de julio

Chile: 30 de julio

Ecuador: cierra 1 de agosto



Argentina: 31 de agosto

Estados Unidos: 2 de agosto

NUESTROS PÓDCAST

¿Existen alimentos para mejorar el cerebro?

La buena alimentación es necesaria para tener una buena calidad de salud... pero, ¿hay alimentos que ayuden a mejorar las capacidades del cerebro?