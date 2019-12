El delantero puede fichar por Boca Juniors. | Fuente: AFP

Juan Román Riquelme volvió a hablar sobre el posible fichaje de Paolo Guerrero a Boca Juniors, en entrevista con TNT Sports. El candidato a la vicepresidencia del 'Xeneize' afirmó que habló con el 'Depredador'.

"Él me llamó y me invitó a jugar un partido a beneficio. Después yo le pregunté si le gustaría jugar en nuestro club, me dijo que sí y que le gustaría jugar en La Bombonera", afirmó Riquelme.

Asimismo, aseguró que Guerrero es uno de los mejores delanteros. "Sabemos que hoy en día si Boca va a buscar un jugador se disparan los precios. Yo creo que todos coincidimos en que Paolo es uno de los mejores 9 de Sudamérica", añadió.

Paolo Guerrero aún milita en Internacional de Porto Alegre, pero en caso se concrete el fichaje hacia Boca Juniors, el peruano jugará su último partido con la camiseta del 'Colorado' este domingo ante Atlético Mineiro por la fecha 38 del Brasileirao.