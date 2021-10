Paolo Guerrero llegó a Inter tras pasar por Flamengo y Corinthians. | Fuente: SC Internacional

La relación entre Paolo Guerrero e Inter de Porto Alegre podría acabar antes de tiempo. Si bien el peruano tiene contrato hasta fin de año, Internacional anunció mediante un comunicado que el atacante pidió permiso por temas personales, pero el club evalúa la situación contractual y la intención sería rescindir el vínculo.

"Sport Club Internacional anuncia que el deportista Paolo Guerrero ha solicitado una dispensa para atender asuntos privados. El club y staff del deportista se encuentran reunidos para tratar la relación contractual, de forma amistosa. Una vez que exista una definición concreta sobre el futuro del jugador, lo daremos a conocer", manifestó la institución a medios brasileños.

Según se pudo conocer, el club de Porto Alegre desea llegar a un acuerdo para terminar el contrato. Sin embargo, se busca que la decisión no sea unilateral, sino de mutuo acuerdo, por lo que se debaten algunos detalles en privado, y en las próximas horas habría novedades.

Si bien no se han detallado los motivos, el permiso que el atacante solicitó estaría directamente vinculado al problema en la rodilla que le impidió seguir con la Selección Peruana en esta fecha triple de Eliminatorias. "¿Para volver a mi nivel? Tengo que resolver el tema de mi rodilla, parece que no me quiere dejar jugar. Es importante estar jugando. Me deja un poco triste no jugar en mi club", dijo en conferencia de prensa tras triunfo ante Chile.

De existir conformidad entre las partes, Paolo Guerrero e Internacional de Porto Alegre culminarían una historia que inició a mediados del año 2018. Sin embargo, debido a una sanción por caso de dopaje, el delantero de la Selección Peruana recién debutó en 2019.

Esta temporada, en la Serie A, el delantero de la blanquirroja ha disputado solo nueve partidos: fue titular en uno y marcó un gol.

