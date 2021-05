Paolo Guerrero tiene contrato hasta fin de año con Inter de Porto Alegre | Fuente: @SCInternacional

El técnico de Inter de Porto Alegre, Miguel Ángel Ramírez, no pudo evitar hablar del pedido que realizó Paolo Guerrero de rescindir contrato, a través de su representante Vinicius Prates . El DT aseguró que cuenta con el delantero para la temporada y que desconoce su descontento con el club.



"Estamos contentos con él. Contamos con los tres delanteros que tenemos (Galhardo, Yuri Alberto y Guerrero) y contamos con Paolo. Él tiene contrato, es importante para nosotros, estamos cumpliendo con un protocolo de recuperación y cuando esté disponible, cuento con él", dijo el entrenador del Inter de Porto Alegre, en conferencia de prensa.

Miguel Ángel Ramírez aseguró que está en comunicación con el 'Depredador'. "No me dijo nada (del descontento), ni al club. Tenemos una relación respetuosa, siempre hablamos y hasta ahora no me ha dicho nada. Creo que si tiene algo que decir, él me lo hará saber”, concluyó.

Guerrero continúa si recuperación

El delantero peruano acudió esta mañana en el centro de entrenamiento del Inter de Porto Alegra para continuar su tratamiento de tendinitis en su rodilla derecha.

En tanto, la directiva del Inter de Porto Alegre reiteró que esta semana se reunirá con el jugador, su representante para definir su futuro. Paolo Guerrero tiene contrato hasta fin de año y que el tema del sueldo no es un problema porque "son tan normales como todos en el club", le indicaron a Globoesporte.

En tanto, su presentante comentó que no estaban forzando una renovación de contrato y que lo único que quería saber era cuál era el proyecto que tenía con Paolo Guerrero.

"Guerrero es un jugador comprometido y sumamente profesional. No estamos forzando nada, pero queremos entender la posición del Inter. Es un jugador por encima de la media y el dinero no es una prioridad", señaló el representante.

