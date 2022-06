Paolo Guerrero está listo para volver a las canchas | Fuente: Instagram Rodrigo Araya

Tras entrenar con la Selección Peruana, previo al repechaje a Qatar 2022, Paolo Guerrero alistó sus maletas y viajó a Río de Janeiro, ciudad en la que tiene un casa, para continuar con la última etapa de preparación antes de volver a las canchas. El delantero peruano está recuperado y a la espera una oferta concreta para vestirse de corto.

Uno de los equipos que mostró interés fue Alianza Lima, pero aún no se ha concretado nada.

"El club ha hablado con Paolo. La idea es proponerle un proyecto y no un contrato de solo seis meses. No ha habido oferta formal, solo diálogos para conocer su posición. En dos o tres semanas se define", señaló José Bellina, gerente de Alianza Lima, hace unas semanas al programa Fútbol como Cancha de RPP Noticias .

Mientras se esclarece su futuro. El 'Depredador' compartió una historia de Instagram, en el que se ve realizando un exigente entrenamiento en una playa de Barra de Tijuca. "Furioso", era la frase que utilizó Guerrero para describir el momento.

Paolo Guerrero y su exigente entrenamiento

Paolo Guerrero continúa su entrenamiento en Brasil | Fuente: Instagram Paolo Guerrero

Paolo Guerrero recibe el aliento de su entrenador físico

"Ya hace tiempo estás listo y estamos listos para que vuelvas a jugar con la caprichosa, que te extraña en el campo de juego", publicó Rodrigo Araya, entrenador personal de Paolo Guerrero, en un video en su cuenta de Instagram. El 'Depredador' no dudó en compartir el mensaje motivacional.

"Come back. Stronger than before (Volví. Más fuerte que antes)", escribió el exdelantero del Inter de Porto Alegre.

El licenciado en fisiatría y rehabilitación física comentó en su publicación que Paolo Guerrero ya está listo para jugar. "Este presente te hizo más fuerte, más preciso. Hoy tenés más hambre, otra mirada. Nunca te importo que decían porque confiaste en vos y solo vos sabés para que estás, solo te importa volver a romperla y estar en modo Guerrero".

