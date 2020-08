Sevilla vs. Wolverhampton Wanderers por la Europa League | Fuente: AFP | Fotógrafo: WOLFGANG RATTAY

Conoce la programación de todos los partidos de hoy, horario y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Wolverhampton Wanderers vs. Sevilla por los cuartos de final de la Europa League. Entérate aquí de toda la información de las ligas de fútbol mundial, y otras competiciones a nivel internacional.

Programación de los partidos de hoy, martes 11 de agosto de 2020: horario y guía de canales

Europa League

2:00 p.m. Shaktar Donetsk vs. Basel

2:00 pm. Wolverhampton Wanderers vs. Sevilla





Pre Champions League 2020/21

11:00 a.m. Drita vs. Linfield

Eredivise Comeback

11:45 a.m. Fc Emmen vs. Fc Groningen

SuperLeague China

5:00 a.m Shijiazhuang Ever Bright vs. Tianjin Teda

7:00 a.m. Chongqing Lifan vs. Qingdao Huanghai

Premier League Rusia

10:00 a.m. FC Rotor Volgograd vs. Zenit St. Petersburg

12:00 a.m. Rubin Kazan vs. Lokomotiv Moscow

Liga MX

5:00 p.m. Necaxa vs. Mazatlan FC

Paraguay

5:00 p.m. Nacional vs. General Díaz

MLS is Back

7:30 p.m. Portland Timbers vs. Orlando City