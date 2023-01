Percy Prado jugó el 2021 en Sporting Cristal | Fuente: Sporting Cristal

Percy Prado fue uno de los fichajes más relevantes del entonces campeón Sporting Cristal para la temporada 2021. Un curso antes, el lateral derecho nacido en Huaral y que muy joven se marchó con su familia a vivir en Francia, ya había sido tomado en cuenta en el primer equipo del Nantes FC para algunos partidos de la Ligue 1 y la copa.

El futbolista jugó ante el PSG y sostuvo un duelo especial con Kylian Mbappé, hecho que no pasó desapercibido en el país y que incluso llevó a Ricardo Gareca considerar su convocatoria para la Selección Peruana.

Todo ello llevó a considerar que el fichaje de Percy Prado por Sporting Cristal era de los más importantes para la Liga 1. No obstante, su rendimiento no fue el esperado. Solo jugó cinco cotejos, todos en el torneo local y cuatro de ellos como titular, además de presentar problemas físicos.

Percy Prado disputó solo 5 partidos con Sporting Cristal en la Liga 1 | Fuente: Sporting Cristal

Percy Prado, de Cristal al futsal

El vínculo de Percy Prado con Sporting Cristal era por dos temporadas, pero ambas partes llegaron a un acuerdo para rescindir el tiempo de relación que tenía por el 2022. El lateral se quedó sin actividad durante el año, pues no llegó a unirse a otra escuadra, algo que consideró un “golpe” para su “moral”.

“Diremos que después de la ventana de transferencia de agosto, recibí un gran golpe en mi moral. No he encontrado ningún proyecto por varias razones”, señaló en entrevista con ‘Ouest France’.

En la temporada que Sporting Cristal contó con Percy Prado, afrontó la Liga 1, la Copa Bicentenario, Copa Libertadores y Sudamericana. A pesar de ello, el entrenador Roberto Mosquera solo lo utilizó durante 251 minutos. Esto llevó al peruano, próximo a cumplir 27 años, a cambiar de disciplina en el deporte. Le abrió las puertas al futsal con el Nantes Métropole Futsal.

Percy Prado resurgiendo en el futsal

Christophe Benmaza, entrenador del Nantes Métropole Futsal, fue quien contactó con Percy Prado para brindarle la posibilidad de retornar a la actividad deportiva, aunque dejando al fútbol de lado.

“Cuando Christophe Benmaza me contacta, me digo: "por qué no hacer una prueba, ver si me gusta". Estoy empezando de cero en el fútbol sala”, indicó.

Percy Prado trabaja para recuperar su mejor forma física, mientras se recupera de una lesión que, según el citado medio, lo tendrá todavía por unas semanas sin poder jugar.





