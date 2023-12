Piero Quispe llegó a México para unirse a Pumas: "Voy a trabajar duro para ganarme a la hinchada"

El comienzo de su primer periplo en el extranjero. Piero Quispe llegó este martes a México para unirse al Pumas UNAM de la Liga MX, club que se interesó por el mediocampista tras su destacada participación en la temporada 2023 con Universitario de Deportes, en la que logró el campeonato de la Liga 1 y fue considerado el mejor del torneo.

“Estoy muy feliz por conseguir el título en Perú, pero ahora estoy pensando en lo que voy a hacer acá, estoy con mucha mente positiva y con fe en Dios”, dijo el mediocampista a su llegada a México en medio de gran expectativa por parte de medios y aficionados.

“Voy a trabajar duro para ganarme a la hinchada, pero eso solo se consigue trabajando. No porque vengo de Perú me van a querer, me van a tener que ver jugar y dar lo mejor de mí en cada entrenamiento, con mucho sacrificio y mucha fe”, comentó Piero Quispe.

Piero Quispe comienza su era en Pumas

Piero Quispe pasará exámenes médicos antes de firmar el contrato que lo vinculará a Pumas por los próximos tres años. El club arranca esta semana con sus trabajos de pretemporada.

“Es un equipo con bastante historia, tiene una gran hinchada, voy a trabajar y dar todo de mí para así poder lograr cosas con el club”, dijo el también seleccionado peruano al ser consultado sobre su nuevo elenco.

Pumas, que ahora será dirigido por Gustavo Lema, llegó hasta las semifinales del último campeonato mexicano, el Apertura 2023. El conjunto universitario cuenta en su plantilla con figuras como los argentinos Eduardo Salvio y Lisandro Magallán o el uruguayo Christian Tabó.

Respecto a la Liga MX, Quispe destacó el nivel del torneo y señaló que por sus características puede acoplarse a la exigencia. “Hay varios jugadores de la Selección Peruana que están México, donde hay muchos buenos jugadores y siento que puedo encajar bien acá, pero deberé trabajar duro para poder ganarme un lugar en el equipo”, señaló.

Piero Quispe, venta histórica de Universitario

Piero Quispe tenía contrato con Universitario hasta el 2025, por lo que con su salida a Pumas dejará una cantidad importante a las arcas del cuadro crema. El traspaso del volante a México se da por un monto aproximado a 1 millón 500 mil dólares, con lo que convertirá en la venta más cara en la historia de la ‘U’.

Universitario mantendrá el 10% del pase del jugador, con lo podrá recibir un nuevo ingreso en caso se concrete una futura venta. Piero Quispe, que debutó con los merengues en 2020, llegó a representar a los merengues en 88 partidos oficiales, aportando 11 goles y brindando 8 asistencias.

