Alfonso Barco: "Si Piero Quispe fuese uruguayo, lo vendían a 6 palos"

Alfonso Barco se convirtió en uno de los pocos futbolistas peruanos que destacaron en el extranjero. El exvolante de Universitario jugó 25 partidos con el Defensor Sporting, club donde este año sumó su segundo título en la Copa de Uruguay.

El mediocampista de 23 años se ganó a pulso su continuidad en el tradicional equipo uruguayo y, en una entrevista publicada esta semana, sostuvo que espera seguir contando con más oportunidades, ya que asegura que ahora es más difícil que un futbolista peruano pueda destacar en el exterior.

En esa línea, Barco señaló que es un "tema mental" que hayan pocos jugadores peruanos en equipos de primer nivel. "Es un tema solo mental, no es para fácil porque no son las mismas tradiciones que tienes en tu país, pero tienes que salir de esa zona de confort. Cualquier crecimiento en la vida es salir de esa zona de confort", señaló al podcast de YouTube ‘Entre ceja y ceja’.

"Fuera de Perú nos siguen viendo todavía como una nacionalidad no confiable. Si tú agarras un brasileño, argentino, uruguayo y un colombiano y todos los que contratan dentro del fútbol te van a decir que es un jugador confiable. Si llevas a un argentino al frío o a la altura te va a rendir, no se va a quejar de la comida. Tenemos antecedentes que no nos respaldan", agregó.

El caso Piero Quispe

El sobrino de José 'Chemo' del Solar comentó también que los futbolistas peruanos en el exterior no están cotizados como deberían, ya que puso como ejemplo a Piero Quispe, que este año destacó con los Pumas de México.

“Para mí, cuando se vendió a Piero Quispe, en Perú pensaban que era descabellado pagar 2.5 millones de dólares por Piero. Si Piero (Quispe) fuese uruguayo, lo vendían en 6 palos (6 millones de dólares)”, señaló ‘Fonchi’.

Barcos sobre Universitario

Para finalizar, Alfonso Barco aseguró que tiene una "revancha" y que piensa retornar en un momento a Universitario, club donde salió abruptamente a mediados del 2023 tras ser víctima de amenazas de un grupo de hinchas.

"Tengo una revancha con la U. La hinchada de la U es lo mejor que hay. Si no había una oportunidad de salir, yo me bancaba las pifias y seguía. No me importan las puteadas. Hubo gente que sufrió alrededor mío, pero yo siempre estuve fuerte", culminó.