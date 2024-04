Con Piero Quispe: ¿A qué hora juega Pumas vs. León por el Torneo Clausura 2024?

Pumas vs. León EN VIVO: se enfrentan este domingo 14 de abril por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga MX. El encuentro se disputará en el Estadio Olímpico Universitario, desde las 7:00 p.m. hora peruana (6:00 p.m. hora de México), y será transmitido EN DIRECTO por TUDN y Canal 5. También podrás seguir las incidencias ONLINE por RPP.pe. El volante Piero Quispe ha sido convocado para el cotejo y sería titular en los felinos.

Haber conseguido una victoria ante Mazatlán podría haber despertado a Pumas. Y si bien los resultados no han sido del todo consistentes, no han faltado los goles. De hecho, hubo 2.5 goles en total en los once de los catorce encuentros que jugó. Además, como local, se ha visto infranqueable: solo ha encajado seis de sus 20 goles en contra, dejando su portería imbatida en cuatro oportunidades.

León, en tanto, tiene la misma cantidad de puntos que Pumas, y el ganador podría dar un gran paso hacia la siguiente etapa del torneo. Sin embargo, La derrota ante Querétaro cortó una racha de cinco partidos sin perder (G4, E1). Pero, ha logrado el 50% de sus victorias jugando fuera de casa.

¿Cuándo juega Pumas vs. León?



El encuentro entre Pumas vs. León se juega este domingo 14 de abril en el Estadio Olímpico Universitario.

¿A qué hora juega Pumas vs. León?



Pumas vs. León está programado para empezar a las 7:00 p.m. hora peruana. Los horarios en otras partes del mundo es el siguiente:

Perú: 7:00 p.m.

México: 6:00 p.m.

Ecuador: 7:00 p.m.

Colombia: 7:00 p.m.

Chile: 8:00 p.m.

Bolivia: 8:00 p.m.

Venezuela: 8:00 p.m.

Paraguay: 8:00 p.m.

Argentina: 9:00 p.m.

Uruguay: 9:00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 8:00 p.m.

Estados Unidos (Los Angeles): 6:00 p.m.

¿Dónde ver Pumas ante León vía TV por Liga MX?

El partido será transmitido EN VIVO por TUDN y Canal 5. También podrás seguir las incidencias ONLINE por RPP.pe.

