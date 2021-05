Raúl Ruidíaz anotó un doblete a LA Galaxy | Fuente: @SoundersFC

DATO Sounders FC jugará este domingo contra Portland Timbers de Andy Polo en Providence Park.



"Las estrellas de la semana", así anunció la MLS el once ideal de la tercera jornada y en la que volvió a brillar el delantero peruano Raúl Ruidíaz, quien anotó un doblete en el triunfo 3-0 del Seattle Sounders frente al Los Angeles Galaxy del mexicano Javier 'Chicharito' Hernández, al que desbancaron en el liderato de la liga de fútbol norteamericana.

"El delantero Raúl Ruidíaz ha sido incluido tras anotar dos goles en la victoria de 3-0 ante LA Galaxy. Ahora tiene cuatro goles en tres partidos (...) para que Seattle se colocara en la cima de la clasificación general de la liga”, indica la nota de la MLS, que también destaca al compañero de la 'Pulga' Brad Smith, que marcó una diana y le dio asistencia al peruano.

El delantero peruano repite esta semana su presencia en el once ideal. En la jornada 2, Raúl Ruidíaz también marcó un doblete.

El once ideal está conformado por Joe Willis (Nashville SC), Anton Tinnerholm (New York City), James Sands (New York City), Ryan Shawcross (Inter Miami) y Brad Smith (Seattle Sounders). Carles Gil (New England Revolution), Alex Ring ( Austin FC) y Jackson Yueill (San Jose Earthquakes). Rubio Rubin (Real Salt Lake), Cade Cowell (San Jose) y Raúl Ruidíaz (Seattle Sounders).

Raúl Ruidíaz en el once ideal de la semana por segunda vez consecutiva | Fuente: MLS

