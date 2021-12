Raúl Ruidíaz | Fuente: MLS

Raúl Ruidíaz seguirá jugando en la MLS. Seattle Sounders anunció que le renovó contrato a siete jugadores, entre ellos el delantero peruano.

El vínculo de Raúl Ruidíaz con el Seattle Sounders finalizaba a fines de este año, pero el club estadounidense decidió hacer efectiva la opción de extender su contrato por una temporada más, tal como lo anunció en un comunicado.

“Seattle Sounders FC anunció hoy que está ejerciendo las opciones de contrato de 2022 de varios jugadores, poniendo en la lista del club en 19 futbolistas contratados de cara a la próxima temporada”, indicó en el comunicado oficial.

En la temporada 2021, Seattle Sounders jugó 27 partidos, 24 de titular. Además, anotó 17 goles en el año.

La semana pasada, Raúl Ruidíaz sorprendió a todos con el mensaje de "despedida" que escribió en su cuenta Instagram. “Esta temporada no ha sido fácil ni la mejor para mí ni para el grupo de jugadores debido a algunas lesiones, pero hemos intentado dar lo mejor de nosotros por este gran club. Al final de esta temporada, algunos de esos grandes esfuerzos no fueron suficientes y no pude terminar el año como quería, pero la lucha nunca se detuvo. Gracias a todos por su apoyo, siempre estarán en mi corazón, nunca los olvidaré. Seattle Sounders”, escribió el futbolista en su cuenta.





Plantilla actual del Seattle Sounders FC

Porteros (2): Stefan Frei, Andrew Thomas

Defensas (6): Yeimar Gómez Andrade, Xavier Arreaga, Abdoulaye Cissoko, Jimmy Medranda, Nouhou, Brad Smith

Centrocampistas (8): Josh Atencio, Reed Baker-Whiting, Léo Chú, Ethan Dobbelaere, João Paulo, Danny Leyva, Nicolás Lodeiro, Cristian Roldan

Delanteros (3): Jordan Morris, Alfonso Ocampo-Chavez, Raúl Ruidíaz

.

NUESTRO PODCAST

¿Puede el coronavirus permanecer en los alimentos y las superficies?

Un estudio de investigadores peruanos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos determinó que en los alimentos y las superficies no se mantiene la covid-19. El Dr. Elmer Huerta nos explica los detalles.