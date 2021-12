Renato Tapia en LaLiga. | Fuente: EFE

Celta no ha logrado buenas actuaciones de local y la derrota contra Valencia en Balaídos dejó en claro que el cuadro donde milita el mediocampista peruano Renato Tapia tiene un grave problema en LaLiga Santander temporada 2021-2022.

De nueve partidos en condición de local, Celta solo ha ganado uno y suma 5 puntos de 27 posibles. En ese línea, Tapia se mostró apenado por un nuevo resultado adverso en casa.

“Siento mucha vergüenza, porque sabemos lo que nos da la afición. Viene aquí, sea domingo, lunes, jueves, sea el día que sea ellos vienen y están aquí con nosotros y no poder retribuirles da mucha pena. Me voy con el corazón roto, tenemos que seguir trabajando para que los próximos tres puntos en casa se queden”, comentó el exjugador de Feyenoord.



Tapia, indiscutible para el entrenador, Eduardo Coudet, en el arranque del curso, ha perdido la titularidad en las últimas jornadas, aunque ante Valencia fue el elegido para sustituir a Iago Aspas cuando el delantero se lesionó en la jugada del gol que abrió el marcador.



“Nos duele perder, pero fue un partido muy difícil. El Valencia cortó muchísimo el juego y así es muy difícil. Nosotros siempre intentamos jugar, pero hay veces que no se puede. Tenemos que aprender de los errores, trabajar y pensar ya en ganar en Mallorca porque este equipo siempre quiere mirar para arriba”, culminó.



¿Cuál es la posición del Celta?

Celta, con 16 puntos, se ubica en el puesto 14 de LaLiga. El viernes 10 de diciembre visitará a Mallorca a partir de las 3 de la tarde (hora peruana).

