Luis Abram recibiendo indicaciones de Ricardo Gareca en la práctica de la Selección Peruana | Fuente: @SelecciónPeruana

Luis Abram fue oficializado como flamante refuerzo del Granada el último sábado y este lunes alternó en el amistoso ante RB Linense. El defensa peruano jugó 15 minutos, pero será más y de eso no tiene duda Ricardo Gareca, técnico de la Selección Peruana.

El entrenador de la bicolor resaltó las cualidades defensivas de su pupilo. "Abram es un defensa que puede actuar en línea de cuatro, también en línea de tres e incluso como lateral izquierdo. Tiene muchas virtudes. Es un jugador rápido, fuerte, de buena técnica y con buen cabeceo en las dos áreas, tanto en la marca defensiva como en la parte ofensiva", indicó Gareca al diario 'Ideal' de España.

Luis Abram, de 25 años, ha ido creciendo y madurando en su carrera profesional. "Debutó muy jovencito y ha mejorado muchísimo, sobre todo en su roce internacional. El hecho de jugar en Argentina le hizo crecer en todos los aspectos. Capitalizó muy bien su paso por allí y fue titular en la mayoría de los partidos conmigo", agregó.

Sueño cumplido de Luis Abram

Jugar en el fútbol europeo es el sueño para la mayoría de futbolistas y Luis Abram no es la excepción. “La argentina es una liga distinta a la peruana, más exigente, y de las más duras del mundo. Eso le permitió crecer y no me sorprende que haya dado ya el salto hacia Europa. Creo que está preparado para el desafío que se le viene, aunque todo dependerá de él. Es lo que él pretendía”, finalizó.