Rodrigo Vilca es nuevo jugador del Doncaster Rovers de Inglaterra | Fuente: Newcastle

Sigue en Inglaterra, aunque con nueva camiseta. El futbolista peruano Rodrigo Vilca fue anunciado este martes como reciente incorporación del Doncaster Rovers, operación que se concretó en el último día del mercado de pases en Europa.

Según detalló el cuadro británico, Rodrigo Vilca fue cedido por Newcastle por toda la temporada 2021-2022, donde estuvo militando en el elenco sub23 en la Premier League 2.

“Estoy muy emocionado de venir a Doncaster y tener la oportunidad de mostrar lo que puedo hacer en Inglaterra”, dijo el mediocampista peruano en declaraciones compartidas por la institución.

"Siento que desde que me uní al Newcastle ya he mejorado mucho, así que este es el siguiente paso para mí. He escuchado muchas cosas positivas sobre el club y los jugadores aquí y estoy deseando conocer a mis compañeros de equipo", añadió Rodrigo Vilca.

En noviembre del 2020, Rodrigo Vilca comenzó su ciclo en Inglaterra al ser fichado por Newcastle proveniente de Deportivo Municipal, donde integró el elenco sub-23 de las ‘Urracas’.

Rodrigo Vilca llegó al equipo sub 23 de Newcastle en 2020 | Fuente: Twitter: Rodrigo Vilca

Doncaster Rovers, tradición en Inglaterra

Doncaster Rovers es una de las instituciones de mayor longevidad en la historia del fútbol inglés. Fundado en 1879, cuenta con 142 años y compite en la actualidad en la League One, tercera división del fútbol brintánico.

A pesar del tiempo, nunca ha disputado la máxima categoría en Inglaterra, solo llegó hasta la Championship (segunda división). No obstante, el club posee un registro particular. En 1946, disputando la Nort Cup de la tercera división, enfrentó a Stockport County y protagonizaron el partido más largo en toda la historia del fútbol, un récord mundial de 3 horas y 23 minutos.





