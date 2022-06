André Carrillo tiene contrato en Al Hilal hasta 2023. | Fuente: EFE

André Carrillo y Christian Cueva, del Al Hilal y Al Fateh, respectivamente, vienen de ser parte de la Selección Peruana en el repechaje. Ahora, ambos fueron rivales en la liga de Arabia Saudita.

Este jueves, el conjunto de André Carrillo se enfrentó al de Christian Cueva y lo goleó 3-0 en condición de visitante en el marco de la penúltima jornada de la Saudi Professional League. Este cotejo entre el Al Hilal contra Al Fateh se llevó a cabo en el Prince Abdullah bin Jalawi Stadium.

Hay que remarcar que tanto Carrillo como el popular 'Aladino' de la Selección Peruana fueron titulares. Por ejemplo, el '10' de la blanquirroja recibió una tarjeta amarilla en el segundo tiempo.

Gran nivel del Al Hilal con André Carrillo titular

André Carrillo sabe lo que es ser campeón en Al Hilal. | Fuente: AFP

El primer tanto de este cotejo llegó por obra de Salem Al Dawsari a los 10'. Luego, igual en la primera etapa, se estiraría el marcador a favor de la visita.

Fue el mismo Al Dawsari quien 19 minutos más tarde puso el 2-0 parcial. El equipo que dirige Ramón Díaz fue claro dominador del partido y ello se vio en el resultado.

Moussa Marega se encargó de anotar en la goleada en el 80', tras pase de Salem Al Dawsari. A los 83', André Carrilo fue cambiado en el Al Hilal y por su salida ingresó el volante Abdullah Otayf.

Ya con el 3-0 final, el cuadro de la 'Culebra' está en el primer lugar de la liga árabe de primera división 64 puntos, los mismos que el Al Ittihad FC a una fecha del final.

El Al Hilal de André Carrillo, a poco de ganar la liga árabe

El conjunto del extremo de la Selección Peruana tiene mejor diferencia de goles y en la última jornada recibirá al Al Faisaly, que pelea por no descender.

El duelo clave del exjugador de Alianza Lima, Benfica y Watford está pactado para el próximo lunes 27 de junio a la 1:00 p.m. (hora peruana).



