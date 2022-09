Alexander Callens ya está en la Selección Peruana | Fuente: @NYCFC

En menos de una semana, Alexander Callens ha sido clave en el New York City. El defensa peruano no solo fue fundamental en la zaga del cuadro neoyorquino, sino también anotó en la definición del título en Campeones Cup ante Atlas y en el derbi de la MLS frente al Red Bull de New York.

Justamente, el gol que marcó ante Red Bull de New York le valió ser considerado en el once ideal de la semana de la Major Soccer League. Con esta victoria, el equipo del peruano aseguró su presencia en los play-offs de la MLS.

"Callens tuvo el primer gol y un despeje vital de la línea de gol, todo después de anotar el gol inicial en la victoria de la Copa de Campeones de NYCFC sobre el Atlas FC de la Liga MX. Ahora cuarto en la clasificación de la Conferencia Este, un lugar en los playoffs está prácticamente asegurado", indicó la MLS en su página web.

El once ideeal de la semana estuvo conformado por Andre Blake (Philadelphia Union); Julian Gressel (Vancouver Whitecaps), Alexander Callens (New York City), Alistair Jhonston (CF Montreal); Santiago Moreno (Portland Timbers), Gaston Brugman (LA), Riqui Puig (LA), Facundo Torres (Orlando City); William Agada (Sporting Kansas City), Karol Swiderski (Charlotte Fc), Brenner (Cincinnati).

El once ideal de la semana de la MLS

Alexander Callens en la Selección Peruana

El último domingo, Alexander Callens se unió a la Selección Peruana en Los Ángeles junto a Gianluca Lapadula, Renato Tapia, Pedro Aquino, Santiago Ormeño, Raúl Ruidíaz, Alex Valera, Pedro Gallese, Christofer Gonzales, Anderson Santamaría.



Sobre su buen momento en New York City comentó: "Tuve la suerte de anotar otro gol. Estoy contento porque eso ayuda a ganar al equipo porque veníamos de la mala racha".

El defensa peruano también se refirió a la posibilidad de hacer dupla con Anderson Santamaría. "Yo feliz, con tal que me ponga en el once (el profesor Reynoso). Al final, son jugadores de mayor experiencia y yo feliz de jugar a su lado", indicó Callens en América Deportes.