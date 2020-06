Alexander Lecaros en Botafogo. | Fuente: Botafogo

El delantero peruano Alexander Lecaros se mostró contento por su debut con el Botafogo, que incluyó un pase de gol en el triunfo del 'Fogao' ante el Cabofriense por el Campeonato Carioca.

"Yo sabía que mi debut iba a llegar, pero nunca me fuese así. Gracias a Dios se dio mi debut con una asistencia”, indicó Lecaros,



“Tengo que ser fuerte mentalmente para mantenerme en el extranjero. He madurado bastante desde que salí de Perú y eso me va a ayudar bastante. Se extraña mucho, pero ahora me di cuenta que tengo que ser fuerte para alcanzar mis sueños”, agregó en Movistar Deportes.

El exjugador de Real Garcilaso se sinceró y afirmó que pensó que nunca iba a jugar en el extranjero. "Yo pensé que nunca iba a jugar en el extranjero, pero lo logré. Mi otro sueño es poder llegar a la selección”, dijo.



Finalmente, el delantero de 20 años recordó cuando Nolberto Solano no lo convocó a la Sub 23, aunque ahora está ilusionado que Ricardo Gareca lo llame a la selección mayor. “Tengo una espina clavada sobre la Sub 23, seguro Nolberto Solano vio a otros jugadores que eran mucho mejores que yo. Pero todavía tengo la ilusión de llegar a la mayor”, finalizó.