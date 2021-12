¿Cambia de club? André Carrillo se refirió a su futuro con Al-Hilal | Fuente: Al Hilal

André Carrillo ha cosechado éxitos desde que fichó por Al-Hilal de Arabia Saudita después del Mundial 2018, siendo hasta el momento seis títulos y dos clasificaciones al Mundial de Clubes de la FIFA.

El atacante de la Selección Peruana analizó su futuro con el conjunto azul, con el que tiene contrato vigente y donde destacó sentirse cómodo para seguir luchando por más trofeos.

“De momento me queda año y medio de contrato. Estoy contento acá. No sabría decir si me voy a quedar mucho tiempo. Estoy muy cómodo y quiero seguir ganando títulos aquí. Mientras siga, voy a pelear por jugar y ganar títulos. Sigo con contrato y quiero disfrutarlo, apoyar al equipo. Hemos conseguido títulos increíbles”, dijo la ‘Culebra’ en ‘ESPN’.

André Carrillo ha jugado en el fútbol europeo con el Watford de Inglaterra y el Benfica y Sporting Club de Portugal, por lo que señaló podría evaluar retornar al ‘Viejo Continente’ de presentarse una oferta.

“Siempre pasan cosas por la cabeza, estoy contento aquí. No apareció nada, tengo las puertas cerradas para irme. Cuando ya no esté cómodo, no me tomen en cuenta, porque todos quieren jugar, tal vez. No sabría decir si Europa o mantenerme en el Medio Oriente, debo evaluar muchas cosas”, apuntó.

André Carrillo y la opción de Alianza Lima

En el fútbol peruano, a nivel profesional André Carrillo solo jugó por Alianza Lima, donde debutó en 2009. El atacante fue consultado si seguiría los pasos de Jefferson Farfán para volver en un futuro al elenco de La Victoria, aunque explicó que sería una decisión difícil.

“Alianza siempre está presente, pero sinceramente yo dije que quería volver cuando esté en buenas condiciones, para rendir en alto nivel, pero no es fácil esa decisión”, afirmó.

Según Carrillo, la dificultad de regresar a Alianza Lima pasa por la calidad de vida que tendría junto a su familia en Perú.

“Pasa por el tema económico, la calidad de vida. Al estar en Lima no voy a tener una vida que a mí me guste, que pueda hacer mis cosas sin problemas (por la prensa). Se hablaron muchas cosas de mí cuando estuve en Perú y me involucraron en cosas que no tuve nada que ver”, concluyó.

André Carrillo fue titular con Al-Hilal ante A-Fayha por la liga árabe | Fuente: Al-Hilal





