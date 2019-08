El peruano estuvo presente en los entrenamientos del Santos. | Fuente: GloboEsporte

El peruano Christian Cueva estuvo presente en los entrenamientos del Santos, pese a que lo afirmado por Paulo Autori, director deportivo del club brasileño. El volante bicolor apareció en el video de la práctica del conjunto albinegro de cara al partido contra Cruzeiro.

Cueva fue captado realizando ejercicios de carrera, con la presencia del técnico de Santos, Jorge Sampaoli, y luego una ronda donde los juegadores se lanzaban pases. El peruano vestía uno de los chalecos amarillos.

Como se recuerda, Autori había afirmado que Sampaoli no tenía en sus planes al peruano debido a que contaban con muchos jugadores extranjeros y no todos podían tener minutos de juego. "No podemos tener más jugadores extranjeros de los que podemos porque al jugador no le gusta estar fuera de acción", aseguró el exentrenador de la Selección Peruana.

Santos se enfrentará a Cruzeiro este domingo 18 de agosto por el Brasileirao. El partido será a las 2:00 p.m. (hora peruana) en el estadio Mineirao de Belo Horizonte.