Emanuel Herrera delantero de Sporting Cristal. | Fuente: Twitter

El delantero de Sporting Cristal, Emanuel Herrera, se está recuperando de una lesión al tendón rotuliano de la rodilla izquierda. En entrevista con Movistar Deportes, el goleador de la campaña pasada habló de diversos temas, entre ellos de la posibilidad de jugar en la Selección Peruana.

“No lo pienso, ¡lo hago! Debe ser hermoso jugar para una selección, representar a un país. Más con cómo lo viven acá. Aquí vas al banco, estás en la calle, y todos están con la camiseta de Perú. Eso me sorprendió de la gente porque en Argentina últimamente no le están dando mucha bola a la selección. Debe ser algo hermoso. Si está la posibilidad, no lo dudaría”, destacó.

De esta manera, el delantero argentino de 32 años no descarta nacionalizarse peruano para tener la chance de jugar en el combinado peruano, al igual que Gabriel Costa que, recibió la nacionalidad peruana en 2017.

Sobre cómo va su etapa de rehabilitación, dijo: “Ahora estoy a un 80%, todavía me falta un poco. El médico está por darme el alta pero depende de mí el tema futbolístico y físico, además de sacarme el miedo y no tener temor de que me pueda pasar algo en la rodilla”.

Herrera, exjugador de Melgar y Lobos BUAP, anotó 40 goles y fue el goleador de la temporada pasada en el fútbol peruano.