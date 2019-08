Miguel Araujo jugó la última temporada en el Talleres de Córdoba. | Fuente: Prensa FPF

Miguel Araujo es uno de los pocos jugadores en la Selección Peruana que hasta ahora no define su futuro. Después de su participación en la Copa América 2019, el zaguero de 24 años fue informado que no iba a seguir en Talleres de Córdoba luego de que el club decidiera no hacer uso de la opción de compra y aún no ha podido concretar su incorporación a otro equipo.

Sin embargo, según Carlos Gonzales, representante de Miguel Araujo, el futuro del defensor podría estar en Europa. El agente del defensa de la Selección Peruana señaló que existe una propuesta por él de parte del Benfica, además de otras dos provenientes de la liga francesa y el campeonato holandés.

"Tenemos muchas ofertas de Europa y Miguel Araujo quiere seguir creciendo. Contamos con propuestas del Benfica, de Francia y de Holanda. Nos estamos tomando un tiempo para analizarlas", dijo Gonzales en declaraciones recogidas por el periodista Diego Montalván.

De concretar su ida a uno de estos destinos, Miguel Araujo sería el único defensor de la Selección Peruana militando en Europa en estos momentos junto a Carlos Zambrano. Además, si es que finalmente opta por ir a la Ligue 1, se uniría a Cristian Benavente y Miguel Trauco en la legión peruana de ese torneo.