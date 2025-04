Gianluca Lapadula tiene un sueño: "Me gustaría estar con mi selección y clasificar al Mundial"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Gianluca Lapadula vuelve a sonreír. Y es que la semana pasada anotó un doblete -su reencuentro con el gol- en la victoria pasada del Spezia sobre Sampdoria en la Serie B 2024-25.

El delantero Gianluca Lapadula, que llegó al Spezia procedente del Cagliari de la primera división italiana, habló con Tuttosport sobre su momento en el ascenso al Calcio y previo al duelo ante Mantova 911.

"Me llevó un tiempo, pero lo conseguí (volver a anotar tras seis meses). En Pescara, Cesena y Cagliari me tomó como seis o siete partidos. Estoy bien físicamente y sé que era el momento", dijo Lapadula al citado medio.

Gianluca Lapadula tiene contrato en Spezia hasta el 2026. | Fuente: Spezia Calcio

La palabra de Gianluca Lapadula

Posteriormente, el también exatacante del AC Milan destacó que se encuentra cómodo en su actual elenco, con el que busca regresar a la Serie A.

"La verdad que he estado en muchos estadios, pero en el Spezia es diferente. Se siente todo y la Ferrovia (Ultras de su conjunto) es increíble", remarcó.

Finalmente, tuvo palabras para lo que es el momento de la Selección Peruana en las Eliminatorias al Mundial 2026. Y es que Gianluca Lapadula tiene el sueño de jugar una Copa del Mundo por primera vez.

"Le digo a todos los jóvenes que crean en sí mismos y piensen a dónde van a llegar. En Milán no me conformé porque lo tenía todo y vivía con calma. En junio me gustaría estar con mi selección y clasificar al Mundial, aunque eso haría que me pierda los playoffs (de ascenso)", indicó el futbolista.

Gianluca Lapadula y sus nomneros durante la temporada actual

En la presente campaña de la liga italiana de segunda división, Gianluca Lapadula únicamente tiene dos goles, los cuales fueron marcados al Sampdoria. Su equipo marcha en el tercer lugar de la tabla con 58 puntos (el líder es Sassuolo con 72 unidades).

Por su parte, en la Selección Peruana está en deuda porque no lleva anotaciones en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

