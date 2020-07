Luis Advíncula en Rayo Vallecano lleva dos temporadas | Fuente: EFE

El lateral derecho internacional peruano Luis Advíncula, que completó recientemente su segunda temporada en el Rayo Vallecano español, disminuyó su valor de mercado la última campaña, según el portal especializado en traspasos de fútbol Transfermarkt.



Advíncula llegó al Rayo en agosto de 2018 cedido por el Tigres mexicano y un año después, en 2019, el equipo madrileño, tras descender a Segunda, hizo una fuerte apuesta por él al ficharlo en propiedad por un precio cercano a los tres millones de euros.



Ese fue el techo de cotización alcanzado en su carrera profesional por Advíncula. La barrera del millón de euros la alcanzó en enero de 2016 en el Newell's Old Boys argentino y posteriormente fue subiendo en el Bursaspor turco (1,3) y Lobos BUAP mexicano (1,5) hasta llegar a los tres del Tigres y del Rayo en 2019.



Desde entonces, su irregular campaña en Segunda con el Rayo, con el que disputó 35 partidos de Liga, 28 como titular, disminuyó su valor hasta los dos millones de euros actuales.



El peruano fue uno de los protagonistas más destacados de su equipo la última temporada en todos los sentidos. Fue un fijo en el once titular habitual de su técnico, Paco Jémez, marcó el primer gol en la vuelta de la Liga española después de tres meses de parón por la crisis sanitaria de la COVID-19 y en la penúltima jornada un penalti suyo a un rival de Las Palmas mermó las opciones de su equipo de entrar en promoción de ascenso.



El Rayo Vallecano cuenta con Advíncula para la próxima temporada y en el club madrileño no esperan la marcha del futbolista peruano, con contrato hasta 2022.

(Con información de EFE)