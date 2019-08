Raúl Ruidíaz llegó a la final de la Copa América 2019 con la Selección Peruana. | Fuente: USA Today

Raúl Ruidíaz sigue sin poder volver a las canchas con el Seattle Sounders. Después de perderse el duelo frente al Houston Dynamo por la MLS la semana pasada, el delantero de la Selección Peruana volvió a no ser tomado en cuenta por su técnico Brian Schmelzer para el compromiso ante el Sporting Kansas City por estar recuperándose de una contusión cerebral, según lo informado por Pulso Sports Network.

Raúl Ruidíaz fue diagnosticado con este golpe la semana pasada y, por precaución, no participó en la victoria por 1-0 de los Seattle Sounders contra el Houston Dynamo. No obstante, por el protocolo de la lesión, el conjunto norteamericano creyó conveniente no arriesgar a la 'Pulga' y en consecuencia no utilizarlo contra el Sporting KC.

Se espera que Raúl Ruidíaz pueda volver a sumar minutos con Seattle Sounders la próxima semana, cuando reciban al New England Revolution en el Century Link Field. Desde su retorno al club tras la Copa América 2019, el atacante de 29 años sumó dos goles en dos duelos en la MLS y no pudo continuar su racha anotadora por la contusión cerebral que sufrió.