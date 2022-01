Raziel García fue elogiado por su técnica por el entrenador de Tolima | Fuente: Deportes Tolima

Raziel García afrontará en el 2022 su primera experiencia a nivel internacional formando parte del Deportes Tolima, último subcampeón del fútbol colombiano. El mediocampista ya se exige en la pretemporada de su escuadra, mientras recibe elogios de parte de su entrenador.

“Aspiramos a que Raziel se consolide en el fútbol colombiano, ya que es un jugador muy técnico, tiene buen pie y en los trabajos que hemos hecho en espacios reducidos muestra su capacidad, técnica y talento con el pie", dijo Hernán Torres en entrevista con ‘Infobae’.

Raziel García se desligó de Cienciano y fichó esta temporada por Deportes Tolima, que este año apunta a ser protagonista en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Su debut oficial podría llegar el 23 de enero, cuando el ‘Pijao’ enfrente al DIM por la fecha inicial de la Liga BetPlay.

"Es un jugador de buen pie, de técnica y por lo que vi en los videos de un gran manejo del balón. Además, tengo amigos en Perú y Raziel es un buen futbolista, inteligente, pensante, con un buen filtro de pases y buena técnica para pegarle de media distancia y balón detenido", apuntó su estratega.

Raziel García y la confianza en Tolima

Durante sus últimas campañas en la Liga 1 y con la Selección Peruana se caracterizó por su traslado de balón y capacidad de asociarse en el mediocampo. No obstante, el técnico Hernán Torres dijo no tener decidido en qué posición utilizará a Raziel García.

“Todavía no hemos tenido la posibilidad de plantear la parte técnica y táctica. Una vez trabajado en ese aspecto tomaremos decisiones. No he hablado con nadie. A nosotros nos recomendaron, lo miramos y evaluamos mediante los videos e hicimos seguimiento”, sentenció.





