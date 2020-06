Renato Tapia termina contrato en Feyenoord. | Fuente: EFE

Renato Tapia (24 años) publicó una emotiva foto con un grupo de sus compañeros en Feyenoord, que lo homenajearon debido a su partida del club holandés, cuyo contrato vence a fines de junio.

El volante de la Selección Peruana aparece en la imagen con sus tres amigos, el colombiano Luis Fernando Sinisterra​, el portugués Edgar Ié y el argentino Marcos Senesi, con quienes compartió gratos momentos en Feyenoord.

"Los voy a extrañar banda", fue el mensaje de Tapia, en el cual se destaca un poster suyo, que es un regalo de Siniestierra, Ié y Senesi. La publicación no pasó desapercibida por sus seguidores e incluso Senesi le respondió inmediatamente con un "te vamos a extrañar rena".

Renato Tapia anunció hace una semanas que no continuará en el Feyenoord, donde jugó cinco temporadas y anotó dos goles. La prensa española aseguró que el Celta de Vigo es su próximo club, aunque también sonaron el Cruz Azul y Rangers de Escocia.

Ya se despidió de Feyenoord



Renato Tapia se despidió de Feyenoord y de sus hinchas el 13 de junio con un emotivo mensaje en sus redes sociales.

“Gracias por todo. Estuve buscando las palabras para despedirme, pero se me hizo más difícil de lo que pensé. Me voy con mucha pena, sabiendo que dejo muchos amigos que siempre me apoyaron y me desearon siempre lo mejor”, dice la primera parte del emotivo mensaje.

Si bien aún no se ha definido la próxima liga donde jugará, Celta de España se perfila como el primer candidato como futuro equipo de Tapia.