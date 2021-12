Fernando Pacheco y la vuelta a Sporting Cristal: "Creo que estoy cerca, pero no depende de mí" | Fuente: EC JUVENTUDE | Fotógrafo: Fernando Alves

Fernando Pacheco, delantero peruano que milita en el fútbol brasileño, habló en exclusiva con RPP Noticias sobre su presente y su futuro. Tras salvar la categoría con el Juventude, hablará con Fluminense (dueño de su pase) para decidir dónde jugará. Y por ahora, todos los caminos conducen a Sporting Cristal. Y él también lo quiere así.

"Las cosas por las que he pasado me han dejado muchas enseñanzas. Experiencias en el fútbol y también fuera de la cancha. Tengo que sacarle lo positivo a todo eso. En lo futbolístico, no fue lo que yo quería ni esperaba, pero tengo que seguir haciéndome fuerte. Siempre estuve a disposición y eso me deja tranquilo. El sabor amargo para mí es no haber jugador más tiempo. Fueron decisiones del entrenador", comentó el jugador, de 22 años, sobre su experiencia en el competitivo Brasileirao.

En otro momento de la charla, Fernando Pacheco también habló sobre su futuro y la gran posibilidad de volver a La Florida. "Lo contemplo yo (volver a Cristal). Siempre dije que si me tocaría volver, no lo pensaría dos veces. Cuando me fui de Cristal, no era la forma en cómo yo quería salir. Yo venía bien en el 2019, pero me escondieron un poco. Sentía que estaba haciendo las bastante bien y de la nada fui borrado del equipo. Creo que la gente que estaba ahí me borró por así decirlo y me quedé con esa tristeza y cólera. Pero estoy tranquilo como se dice, tal vez estoy más cerca de volver al club como otro Fernando. Yo creo que estoy cerca, pero no depende de mí", contó 'Mpache'.

También aseguró que como jugador mejoró mucho en la toma de decisiones al momento de finalizar un jugada. "Lo que me cuestionaban cuando salí era eso. Con el tiempo, otro ritmo y otro entrenamiento, he mejorado eso. También he mejorado en llegar al área rival y ser un jugador más completo", finalizó.

Fernando Pacheco llegó a Juventude cedido por Fluminense. | Fuente: Twitter

.

NUESTRO PODCAST

¿Cuál es la importancia de la investigación epidemiológica?

Ante la aparición de una nueva variante del coronavirus, denominada Ómicron, es importante entender por qué s debe realizar investigaciones epidemiológicas para saber el nivel de peligrosidad de esta variante. El Dr. Elmer Huerta nos explica los detalles.