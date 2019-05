Beto da Silva ha anotado un gol con Lobos BUAP desde su llegada al club a mediados del año pasado. | Fuente: Prensa Lobos BUAP

Beto da Silva no descarta regresar a Sporting Cristal. En diálogo con Fox Sports, el delantero peruano indicó que no le desagrada la posibilidad de volver al elenco bajopontino, con el cual hizo su debut en el fútbol profesional. Incluso, aseguró que sería muy feliz si es que le toca regresar al Rímac.

"No descarto volver a Sporting Cristal, es un club grande y acá también tenemos equipos muy grandes que participan en torneos importantes. Si me toca volver, sería muy feliz. Pero si toca quedarme en México, seguiría adaptándome en esa liga y mejoraría más", dijo.

Asimismo, Beto da Silva dio a conocer que tuvo comunicación con Alianza Lima cuando Pablo Bengoechea se encontraba en la dirección técnica, pero terminó decidiéndose por el Tigres de Nueva León. Aparte, señaló que no ve como un retroceso volver al fútbol peruano.

"Cuando estaba Pablo Bengoechea, de Alianza Lima me llamaron muchas veces y querían que venga. Sin embargo, de ahí salió lo de Tigres y para mí ese fue la mejor opción. Tuve la oportunidad de hablar con gente del club y me expresaron el deseo del técnico, que me conocía desde hace tiempo. No veo como un retroceso volver a Perú porque hay muchos jugadores de la selección que lo han hecho y luego han ido a grandes ligas", concluyó.