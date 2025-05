Habló con Jean Ferrari: André Carrillo confirmó interés de Universitario tras quedarse sin equipo en Arabia

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

André Carrillo es uno de los futbolistas peruanos que mejor nivel muestran actualmente en el extranjero. La 'Culebra' destaca en el Corinthians de Brasil junto a la estrella neerlandesa Memphis Depay. Sin embargo, antes de la llegada al 'Timao' le surgió una gran posibilidad de retornar al fútbol peruano.



A pesar de su paso por Alianza Lima, André Carrillo admitió que Universitario de Deportes lo quiso en sus filas e incluso habló con el administrador del cuadro crema, Jean Ferrari, aunque finalmente no se selló su incorporación al bicampeón peruano.

"Había quedado libre. Estuve una semana como ‘jugador libre’ en Arabia. Tenía propuestas malas, de países que no quería, de clubes que no me interesaban. Estaba con dudas, incluso pensé en volver al Perú a jugar”, indicó.

“(En ese momento) hablé con un club peruano, hablé con Jean (Ferrari), pero por uno u otro motivo no continuaron esas conversaciones. Al final, tomé la mejor decisión. Como te dije, me fui a Corinthians, todo fluyó y hoy por hoy estoy viviendo súper bien”, agregó al podcast de Luis 'Cuto' Guadalupe.

La actualidad de André Carrillo en Brasil

"Lo conversé con mi mamá, mi papá y mi mujer (…) Pero decidí probarme, saber si estaba preparado para este nivel. Creo que llegué bajo, por el relajo, pero ahora estoy disfrutando. Me siento importante en el equipo, me hacen sentir un jugador valioso en uno de los clubes más grandes de Brasil”, menció Carrillo en relación a su presente en el Corinthians.

Hay que indicar que Carrillo llegó a Corinthians por un pedido expreso del entrenador argentino Ramón Díaz, quien ya lo había dirigido en Al Hilal de Arabia Saudita.