Clave y líder en el plan defensivo de su equipo, no obstante, ahora también se muestra decisivo en el ataque. Alexander Callens volvió a gritar con el New York City de la MLS, nada menos que enfrentando al New York Red Bulls en el derbi de ‘La Gran Manzana’.

Por la fecha 32 de la Major League 2022, New York City se enfrentó a los Red Bulls en el Yankee Stadium, en Bronx. El conjunto celeste lucha por llegar a los primeros puestos de la clasificación y en un duelo clave contó con el defensa peruano para abrir el marcador.





Apenas al primer minuto de juego, el City contó con un tiro de esquina a favor. Santiago Rodríguez contactó con el balón enviándolo al área, donde apareció Alexander Callens para conectar el cabezazo para el 1-0.

Alexander Callens, presente goleador en Estados Unidos





Alexander Callens fue figura del New York City en la temporada 2021, donde su elenco ganó por primera vez la MLS, incluso marcó el penal decisivo para el título.

En esta campaña, el zaguero central sigue firma como titular, pero le ha añadido una importante cuota de gol. Callens llegó a su quinto gol, siendo el cuarto a nivel de la MLS.

Solo unos días atrás marcó en la definición de la Campeones Cup, donde New York City (campeón de Estados Unidos) venció al Atlas (campeón de México).

Además de mantenerse siendo referente en la zaga en su elenco, el futbolista peruano es clave en ataque. Con este tanto ya registra su mejor campaña goleadora, superando las cuatro anotaciones que consiguió en 2020.

Callens se suma a la Selección Peruana

Alexander Callens será uno de los futbolistas que esperará por la Selección Peruana en Estados Unidos. Tras este partido con el New York City, el defensa de 30 años se pondrá a las órdenes de Juan Reynoso, quien lo consideró en la convocatoria para los amistosos de la fecha FIFA de setiembre ante México y El Salvador.

Son 32 los partidos que ha jugado Alexander Callens con la Selección Peruana a nivel absoluto. Se convirtió en titular desde el año pasado y buscará seguir en la línea principal en el ciclo de Reynoso.





