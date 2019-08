Jeisson Martínez anotó en la victoria del CF Fuenlabrada ante Real Oviedo por 2-1 | Fuente: @CFuenlabradaSAD

El atacante peruano Jeisson Martínez entró en la historia del Fuenlabrada, en el que actualmente juega, al marcar el primer gol del equipo madrileño como local en la Segunda División del fútbol español.



En un partido en el que los fuenlabreños se midieron al Real Oviedo y que sirvió como estreno en la Liga de Segunda División del estadio Fernando Torres, Jeisson hizo el primer tanto de su equipo en un duelo terminó con triunfo del Fuenlabrada por 2-1.



El delantero, que ya había estado cerca de ver portería a los quince minutos cuando le faltaron centímetros para llevar a las mallas un centro de su compañero Nteka, marcó en el 28 al rematar en el segundo palo un córner que previamente había peinado Glauder.



Tras el partido, Jeisson se refirió a este hecho en la zona mixta: "Estoy muy contento por el gol, pero más por la victoria. Hoy hemos sufrido mucho en el enfrentamiento ante el Oviedo, pero al final lo hemos conseguido".



Además habló acerca de sus opciones de llegar algún día a la selección peruana: "Me llegan algunos comentarios, pero yo me centro en el Fuenlabrada, en hacer mi trabajo. Llegar a la selección no es cuestión mía. Yo hago mi trabajo aquí y de esas cosas se encargan otras personas. Yo creo que me siguen, pero es solo lo que presiento yo". EFE