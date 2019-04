Veracruz vs. Atlas por la Liga MX | Fuente: Veracruz vs. Atlas FC

Veracruz vs. Atlas se enfrentan en el estadio Luis 'Pirata' Fuente. La jornada 13 comenzará este viernes cuando el Atlas, decimoquinto de la tabla, visitará al descendido Veracruz y buscará mantener vivas sus esperanzas de clasificarse a la liguilla. El partido se jugará a partir de las 8:00 de la noche. Sigue la transmisión minuto a minuto del partido aquí.



Veracruz vs. Atlas: alineaciones confirmadas

Atlas: J. Hernández; I. Govea, A. Santamaría, J. Segura, A. Gómez; E. Zaldivar, O. Martínez, A. Andrade; J. Isijara, F. Barceló, J. Vigón.

Veracruz: S. Jurado; A. Paganoni, L. Kontogiannis, E. García, C. Gutiérez, C. Salcido, S. Rodríguez, R. López, B. Carrasco, J. Murillo, C. Menéndez