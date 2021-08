Wilder Cartagena: "La liga de Emiratos Árabes no es para relajarse, tiene su complejidad y es competitiva" | Fuente: Ittihad Kalba

En los últimos días se dio a conocer el fichaje de Wilder Cartagena, volante de la Selección Peruana, por el club Ittihad Kalba de Emiratos Árabes. Por su parte, el futbolista conversó con RPP Noticias sobe este nuevo reto.

"Estoy muy feliz con mi llegada. Había averiguado del club, pero cuando llegué vi que era mejor de lo que me dijeron. Aún no he entrenado con mis compañeros, ya el miércoles podría unirme a ellos", sostuvo Cartagena en Fútbol Como Cancha.

Por otro lado, el volante comentó: "Pude hablar con André Carrillo más que con Cueva. Me comentó que la liga de Emiratos Árabes no es como la de Arabia Saudita, pero que poco a poco se está volviendo más competitiva y por ese lado me quedo tranquilo".

En tanto al nivel de competición y las posibilidades de seguir siendo considerado en la 'blanquirroja', Cartagena sostuvo: "El profesor Gareca me conoce, sabe que soy un jugador que trabaja mucho. Todos tenemos una idea de Emiratos Árabes por el tema del dinero, pero no es una liga en la que uno viene a relajarse, tiene su complejidad".

El pedido del Comando Técnico de la Selección Peruana:

Wilder Cartagena reveló lo que el solicitó el asistente técnico de la 'blanquirroja': "No conversé con el profesor Gareca, sino con el profesor Néstor Bonillo cuando había tomado la decisión. Le comenté y creo que lo tomó a bien, solo me pidió que trabajara mucho, que no pierda el ritmo y el nivel para estar en la Selección".

