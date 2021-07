Wilder Cartagena | Fuente: Godoy Cruz

Este martes se dio a conocer la sorpresiva noticia de que Wilder Cartagena ya no llegaría a Rosario Central, tal como trascendido en los últimos días desde el entorno del club rosarino. Esto debido a que el volante peruano tuvo otra oferta de un club turco.

Por su parte, Elbio Evangeliste, periodista de La Capital de Rosario (Argentina), conversó con RPP Noticias sobre la situación del ex Alianza Lima y cómo fue que se frustró el pase al cuadro argentino.

"La información que se tiene es que el entorno del jugador se comunicó con Rosario Central a agradecerles por el interés, pero que tiene una oferta del fútbol turco. Se habla que podría ser Galatasaray", indicó Evangeliste en Fútbol Como Cancha.

En tal sentido, indicó que había acuerdo de palabra, pero finalmente el jugador le comunicó a la directiva que ya no llegaría: "Desde el jueves Rosario Central tenía todo acordado con Wilder Cartagena. Estaba absolutamente todo acordado, el monto de préstamo y opción de compra. Pero hasta que no esté la firma, los acuerdos pueden no respetarse".

En tanto al cambio de planes, el periodista informó: "Hasta hoy al mediodía, en Rosario Central le estaban buscando vuelo para que llegue el jueves. Una de las posibilidades era que en el viaje de vuelta desde Venezuela, cuando hiciera escala en Lima, Cartagena pueda subirse. Pero todo cambió".

NUESTROS PODCASTS

El Dr. Elmer Huerta nos explica qué ha encontrado la ciencia hasta este momento sobre cuándo es posible y seguro recibir una nueva dosis de la vacuna contra la Covid-19.