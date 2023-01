Yordy Reyna jugó 19 partidos con Charlotte FC en la MLS. | Fuente: Charlotte FC

Yordy Reyna llegó al Charlotte FC, de la MLS, en 2022. Sin embargo, su ciclo ahí está por terminar. Al menos eso es lo que dejó entrever el entrenador del cuadro estadounidense, quien, en conferencia de prensa, manifestó que no cuenta con el peruano para el próximo torneo.

"No es un jugador con el que cuente para la temporada 2023. Me gusta Yordy y tuvimos una conversación. Alguna veces, de manera profesional, no podemos decir cosas de la misma forma a todos los jugadores. Es parte del fútbol, tenemos que movernos y enfocarnos en los jugadores y perfiles que tenemos”, mencionó Christian Lattanzio en diálogo con distintos periodistas de la liga norteamericana.

"Por el momento tenemos cuatro extremos que quiero y confío. Después tenemos de regreso a Adam Armour, a quien veo más como un jugador de ataque que de defensa (es lateral izquierdo). Vamos a reevaluar la situación para el futuro”, agregó.

Aunque el contrato del atacante nacional es hasta diciembre del presente año, el cuerpo técnico no lo tendrá en consideración. Así, su futuro parece estar fuera de 'The Crown', aunque se desconoce cuál sería su próximo equipo.

Durante su paso por Charlotte FC, Yordy Reyna hizo cuatro goles en 22 partidos, entre amistosos, Copa Abierta de EE.UU y MLS. Previamente, en la liga de Estados Unidos, defendió las camisetas de Vancouver Whitecaps y DC United.

Alexander Callens en la mira del Girona de España

El zaguero central Alexander Callens finalizó su contrato con el New York City de la MLS y actualmente está con su carta pase en mano. Sin costo alguno y siendo un futbolista de selección, Alexander Callens es un futbolista atractivo para el mercado y sobre él ya hay miras puestas desde Europa.

Según informó el periodista Gianluca Di Marzio, especialista en temas de fichajes, el Girona de España muestra interés por Alexander Callens. Se trata de un equipo que pertenece al City Football Group, sociedad que administra clubes de fútbol como el Manchester City inglés y al que pertenece también el New York City.

André Carrillo la pasa bien



Quien sí atraviesa un gran momento es el también peruano André Carrillo. La 'Culebra' viene entrenando junto al astro del fútbol mundial Cristiano Ronaldo. Ambos atacantes participarán de un combinado entre el Al Hilal y el Al Nassr, llamado Riyadh Season, que será dirigido por Marcelo Gallardo.

El equipo, compuesto por figuras de las dos escuadras principales de Arabia Saudita, participará de un partido amistoso ante el PSG de Lionel Messi y compañía. El encuentro está programado para el 19 de enero.