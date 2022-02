Yoshimar Yotún en conversaciones con Boca Juniors por su fichaje | Fuente: Selección Peruana

Yoshimar Yotún era una preocupación en la Selección Peruana antes de la pasada jornada doble de las Eliminatorias Qatar 2022. Tras no continuar en Cruz Azul, el mediocampista -clave en el esquema de Ricardo Gareca- no cerraba con un equipo y se temía por su presencia, dado que sin club no contaba con el seguro de la FIFA.

La Federación resolvió el tema y actuó 65’ contra Colombia en Barranquilla y todo el partido ante Ecuador en Lima. No obstante, tras casi dos semanas de aquellas presentaciones, Yoshimar Yotún continúa sin tener equipo.

Apuntando para las jornadas finales de las Eliminatorias en marzo, Yotún va contra el tiempo para tener actividad, aunque su destino podría desembarcar en Argentina, concretamente en Boca Juniors.





Yoshimar Yotún en negociaciones con Boca Juniors

Yoshimar Yotún jugó con Perú en las últimas jornadas de las Eliminatorias | Fuente: Selección Peruana

Según pudo conocer RPP Noticias, Yoshimar Yotún fue ofrecido unas semanas atrás a Boca Juniors, elenco que tiene entre sus filas a Carlos Zambrano y Luis Advíncula, también integrantes de la Selección Peruana.

El primer contacto de los ‘xeneizes’ con el entorno del mediocampista de 31 años no prosperó, pero la situación cambió en las últimas horas. El Consejo de Fútbol de Boca Juniors, que tiene a Juan Román Riquelme a la cabeza buscó ahora a Yoshimar Yotún.

Hasta el cierre del libro de pases en Argentina, el pasado jueves, Boca Juniors cerró las incorporaciones de Darío Benedetto, Pol Fernanández y Nicolás Figal, pero al ser el peruano un jugador libre, contaría con un periodo más para ser fichado.

Los ‘xeneizes’ desean pelear en el 2022 por la Copa de la Liga Argentina y además el gran reto de conquistar la Copa Libertadores, que les es esquiva desde el 2007.

Con ese objetivo desean nutrir aún más su plantilla y el último objetivo es Yoshimar Yotún, con quien avanzan en las negociaciones y aguardan por cerrar el tema la próxima semana.

Carlos Zambrano y Luis Advíncula, los peruanos que pertenecen a Boca Juniors | Fuente: Boca

¿Cómo le fue a Yoshimar Yotún en Cruz Azul?

Yoshimar Yotún llegó a Cruz Azul en 2019 y en total disputó 100 partidos oficiales en las tres temporadas que defendió a la ‘Maquina Cementera’. Con la dirección de Juan Reynoso, consiguió romper la sequía de títulos del club al conquistar el Clausura 2021 de la Liga MX.

En su último año en México, fue una habitual pieza de recambio en Cruz Azul, participando en 13 partidos de la Liga MX con un total de 786 minutos.

Yoshimar Yotún jugó entre 2019 y 2021 en Cruz Azul | Fuente: Cruz Azul





