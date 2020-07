Francia fue campeón del Mundial Rusia 2018 | Fuente: Instagram: antogriezmann

Francia venció a Croacia en la final de Rusia 2018 y se consolidó por segunda vez en su historia campeón de la Copa del Mundo. Fue hace exactamente hace dos años, donde el plantel a cargo de Didier Deschamps, se consagró en el Estadio Luzhinikí de Moscú con una campaña donde resultaron invictos e impusieron el dominio en sus siete cotejos.



Día inolvidable para muchos de ellos, como Antoine Griezmann. Destacado como el mejor de los 'blues', bota de plata del torneo (cuatro goles y dos asistencias) y balón de bronce del mismo. El delantero hizo eco de aquel 15 de julio y no tuvo mejor idea que revivir los minutos importantes de aquel día a través de su cuenta de Twitter.

Antoine comenzó con una fotografía de cómo iniciaba la jornada. "Esta mañana, me levanto por la recepción que me dice que tengo que ir a desayunar. Desde el comienzo de la competencia, no he tomado desayuno en los días de partido", escribió el jugador de Barcelona.

Griezmann recordó la charla técnica de Deschamps, los instantes de las comidas e incluso contó que tivo tiempo para ver la serie 'The Last Kingdom' horas antes de jugar su primera final del Mundial.

Los goles de aquel 4-2 no podía quedar atrás. Compartió los momentos del autogol de Mandzukic, su propia anotación y las que concretaron Paul Pogba y Kylian Mbappé.

Antoine Griezmann cerró el recuerdo de hace dos años con una postal suya con las celebraciones que realizó durante el torneo. "Fin del partido. Hemos sido campeones mundiales por dos años... felicidad eterna. ¡Viva Francia!", escribió el delantero.

Ce matin, je me réveille à cause de la réception qui me dit que je dois aller au petit dej...



Depuis le début de la compétition j'ai pris aucun petit dej les jours de match. 🤨



Je dis bonjour à ceux qui sont présents à table et redescend vite pour dormir encore un peu 💤 pic.twitter.com/DBn0OieMrM — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) July 15, 2020