Cusco FC venció por 1-0 a Unión Huaral y se acerca cada vez más al líder de la Liga 2, Unión Comercio. | Fuente: @UniónComercio/Dep.Coopsol/Los Chankas/ Unión Huaral

Cusco FC dio la sorpresa de visita y tras vencer por 1-0 a Unión Huaral en la décima jornada de la Liga 2, que se desarrolló este úlitmo fin de semana, se puso a solo 2 unidades del puntero Unión Comercio. El 'Podero de Altomayo' pese a caer en este nuevo trayecto del certamen ante Juan Aurich por 2-1, se mantiene el primer lugar con 22 puntos. Pero puso en peligro su liderato a solo tres fechas del término.

Con un gol solitario del panameño Abdiel Ayarza en el estadio Julio Lores Colán, Cusco FC se impuso a Unión Huaral, escuadra que con esta derrota se aleja de los primeros puestos y se va despidiendo de la pelea por el título de la competición, al ubicarse en la quinta plaza con tan solo 13 puntos.

Por otro lado, el recinto deportivo César Flores Marigorda de Lambayeque fue testigo de la derrota sorpresiva de Unión Comercio, que después de tres partidos consecutivos sumando victorias, se vio superado por el Juan Aurich. El 'Ciclón del Norte', que empezó perdiendo el cotejo tras un tanto de Kelvin Denis, supo reponerse y aprovecho su condición de local, para darle vuelta al marcador con goles de Kerin López y Luis Acuy.



De los seis partidos que se disputaron en esta electrizante jornada, en el que se anotaron en total trece tantos y en donde el equipo designado a descansar fue Deportivo Llaucabamba, en tres compromisos los resultados fueron en favor de los cuadros anfitriones. Mientras que en dos dio la sorpresa la visita y en un solo partido el marcador quedó si dueño.

Entre otros resultados que dejó la jornada, Santos FC, tras vencer en su domicilio por 3-0 a Sport Chavalines, logró sumar su tercer triunfo en la competencia y romper la mala racha de no poder ganar hace tres fechas. Además, con este resultado trepó hasta el sexto puesto con 12 puntos. No obstante, el equipo donde milita el experimentado jugador Reimond Manco, matemáticamente ya no tiene opciones de pelear por el campeonato.











Resultados en la fecha 10 de la Liga2:

Local

Visita Dep. Coopsol

2-1

Alfonso Ugarte

Alianza Universidad

1-2

Comerciantes Unidos

Santos FC

3-0

Sport Chavalines

Juan Aurich

2-1

Unión Comercio

Unión Huaral

0-1

Cusco FC

Los Chankas

0-0

Pirata FC







Tabla de posiciones tras la fecha 10 de la Liga2:

Equipo PJ PG PE PP DG PTS 1 Unión Comercio

10

7

1

2

13

22

2 Cusco FC

9

6

1

1

8

20

3 Comerciantes Unidos

10

5

2

3

2

17

4 Los Chankas

10

4

2

4

0

14

5 Unión Huaral

9

3

4

2

1

13

6 Santos

9

3

3

3

3

12

7 Alfonso Ugarte

9

3

3

3

-1

12

8 Dep. Llaucabamba

9

3

2

4

-1

11

9 Dep. Coopsol

8

3

2

4

-4

11

10 Alianza Universidad

8

2

3

3

-0

9

11 Pirata FC

9

2

2

5

-4 8

12 Juan Aurich

9

2

2

5

-6 8

13 Sport Chavalines

8

2

0

6

-11 6







