La fecha 1 de la Liga2 se jugará entre sábado y lunes. | Fuente: LPF-FPF

La espera terminó. Este fin de semana arrancará la Liga2 2023, el torneo de Segunda División del fútbol peruano. Luego de algunas incertidumbres y de postergar en más de una ocasión el arranque del mismo, se oficializó que comenzará el día sábado 15 de abril, con el encuentro entre Juan Aurich y Santos FC, en Ferreñafe.

El domingo será el día más cargado, pues tendrá cuatro encuentros: Comerciantes FC vs. Unión Huaral, en Iquitos; Llacuabamba vs. Alfonso Ugarte, en Otuzco; Chankas vs. San Martín, en Andahuaylas; y, finalmente, Comerciantes Unidos vs. Carlos Stein, en Cutervo.

El lunes 17 de abril culminará la primera jornada de la competencia de ascenso, con dos partidos. Deportivo Coopsol y Alianza Universidad serán locales ante Ayacucho FC y Pirata FC, en el Callao y Huánuco, respectivamente.

A diferencia de años pasados, ahora algunos enfrentamientos de la Liga2 podrán verse por televisión e internet, por señales autorizadas. Sin embargo, no son todos. Por eso, en esta nota te contamos cuáles son los duelos que serán transmitidos.





Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.



¿Qué partidos de Liga2 serán transmitidos?

Juan Aurich vs. Santos FC



Día: sábado 15 de abril

Hora: 3:30 p. m.

Estadio: Carlos Samamé Cáceres (Ferreñafe)



Deportivo Coopsol vs. Ayacucho FC



Día: lunes 17 de abril

Hora: 1:00 p. m.

Estadio: Facundo Ramírez Aguilar (Callao)





Alianza Universidad de Huánuco vs. Pirata FC



Día: lunes 17 de abril

Hora: 8:00 p. m.

Estadio: Heraclio Tapia León (Huánuco)

¿Dónde serán transmitidos los partidos de Liga2?

Los partidos de Liga2 que serán transmitidos son el inaugural (Juan Aurich vs. Santos FC) y los dos del día lunes (Deportivo Coopsol vs. Ayacucho FC y Alianza UDH vs. Pirata FC). La Liga Profesional de Fútbol comunicó que los tres podrán verse a través de las mismas plataformas.

FPF Play, Liga1 y Nativa son los tres canales por los que podrá seguirse los partidos de Segunda División. El compromiso inicial fue que, de la totalidad de partidos en toda la temporada, se trasmitirá más del 50%. En esta primera jornada, serán tres.

Programación de la primera jornada de la Liga 2

Sábado 15

Estadio Carlos Samané Cáceres - Ferreñafe

3:30 pm Juan Aurich vs. Santos FC





Domingo 16

Estadio Max Austin - Iquitos

3:00 pm. Comerciantes FC vs. Unión Huaral

Estadio Municipal de Otuzco - Otuzco

3:00 pm. D. Llacuabamba vs. Alfonso Ugarte

Estadio Los Chankas - Andahuaylas

3:30 pm. Chankas CYC vs. U. San Martín

Estadio Juan Maldonado Gamarra - Cutervo

3:30 pm. Comerciantes Unidos vs. Carlos Stein





Lunes 17

Estadio: Facundo Ramírez Aguilar - Callao

1:00 pm. D. Coopsol vs. Ayacucho FC

Estadio Heraclio Tapia - Huánuco

8:00 pm. Alianza UDH vs. Pirata FC

¿Cómo se jugará la Liga2 2023?

Fase 1: etapa regular

Se jugará de abril a setiembre. Los 14 equipos jugarán todos contra todos en partidos de ida y vuelta. Al finalizar las 26 fechas, se generará una tabla acumulada, El primero será campeón y el último descenderá. Los que ocupen del 2° al 7° puesto clasificarán a los Play offs.

Play offs

Se llevará a cabo en octubre, definirá al subcampeón y segundo ascendido. Se dividirán en tres fases: F1, F2 y F3. Los equipos que hayan quedado en 2° y 3° puesto de la tabla de la etapa regular, clasificarán a la Fase 2. Previamente, se llevará a cabo la Fase 1, con los seis cuadros que ocuparon del 4° al 7° lugar.

En la Fase 1, el 5° se enfrentará al 6° y el 4° al 7°. Los ganadores enfrentarán, en la Fase 2, al 2° y 3°, de manera respectiva. Los dos equipos que triunfen se medirán en la Fase 3 para definir al subcampeón de la Liga2 que, a su vez, será el segundo ascendido.